Суд обязал администрацию Чучковского округа отремонтировать дороги

Во время проверки установили, что на улицах Строителей и Юбилейной в рабочем поселке Чучково есть глубокие выбоины и просадки. Прокурор внес представление главе муниципального округа Алексею Кондрашову. Однако нарушения не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд. Администрацию округа обязали привести дороги в порядок в течение 10 месяцев.

Суд обязал администрацию Чучковского округа отремонтировать дороги. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Во время проверки установили, что на улицах Строителей и Юбилейной в рабочем поселке Чучково есть глубокие выбоины и просадки.

Прокурор внес представление главе муниципального округа Алексею Кондрашову. Однако нарушения не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд. Администрацию округа обязали привести дороги в порядок в течение 10 месяцев.