Скончалась актриса Татьяна Плетнева

Женщина скончалась на 49-м году жизни. По словам ее режиссера, артистка умерла из-за онкологического заболевания. Актриса снялась более чем в 500 фильмах и сериалах, среди которых «Кухня», «Реальные пацаны», «Улицы разбитых фонарей», «След» и многие другие. Она также снималась в музыкальных клипах и коротком метре.