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РЖД приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь
РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Корректировка графика затронет поезда дальнего следования, отправляющиеся с 8 сентября. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили об отсутствии билетов в онлайн-продаже на определенные дни сентября. В РЖД уточнили, что изменения касаются поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. В летнем расписании РЖД назначили 149 пар поездов в сообщение с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод, включая 65 поездов в Адлер, 43 — в Анапу и 24 — в Новороссийск.

Российские железные дороги (РЖД) временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Как сообщается в пресс-службе компании, корректировка графика затронет поезда дальнего следования, отправляющиеся с 8 сентября.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили об отсутствии билетов в онлайн-продаже на определенные дни сентября. В РЖД уточнили, что изменения касаются поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод.

Компания принесла извинения пассажирам за возникшие неудобства и рекомендовала включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда. В летнем расписании РЖД назначили 149 пар поездов в сообщение с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод, включая 65 поездов в Адлер, 43 — в Анапу и 24 — в Новороссийск.