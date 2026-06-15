Рязанские предприятия ЖКХ задолжали РЭСК более 294 миллионов рублей

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» подвело итоги мониторинга платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального комплекса региона. По состоянию на 1 мая 2026 года просроченная сумма задолженности всех неплательщиков в сфере ЖКХ превысила 294 миллиона рублей. При этом на долю десяти крупнейших должников приходится 125 миллионов рублей. Ситуация с неплатежами носит системный характер, что ставит под угрозу стабильность энергоснабжения социально значимых объектов области.

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» подвело итоги мониторинга платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального комплекса региона. По состоянию на 1 мая 2026 года просроченная сумма задолженности всех неплательщиков в сфере ЖКХ превысила 294 миллиона рублей. При этом на долю десяти крупнейших должников приходится 125 миллионов рублей. Ситуация с неплатежами носит системный характер, что ставит под угрозу стабильность энергоснабжения социально значимых объектов области.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Чучковском районе: задолженность МКП «ЖКХ Чучковское» достигла 33 млн рублей. С начала текущего года долг вырос на 2,4 млн рублей и продолжает ежемесячно увеличиваться.

В число крупнейших должников также вошли МКП «Ухоловский коммунальщик» — 26,7 млн руб. (задолженность копится с декабря 2022 года); МКП «Сапожковское ЖКХ» — 13,8 млн руб. (неплатежи с апреля 2023 года); МКП «ЖКХ Путятинское» — 11,8 млн руб.

Списки недобросовестных потребителей также пополнили МКП «ПТС» и МКП «Касимовское ЖКХ» (по 9,9 млн руб.), МКП «ЖКХ Сасовского района» (7,1 млн руб.), МКП «ЖКХ Ермишинское» (6,07 млн руб.) и МКП «ЖКХ Сельское» (5,95 млн руб.). Замыкает антирейтинг ООО «Рязанская теплосетевая компания» с долгом 1,5 млн руб.

В отношении всех должников ПАО «РЭСК» ведет активную претензионно-исковую работу. Компания инициирует процедуры ограничения энергоснабжения, подает иски о понуждении к установке автономных источников питания, направляет требования о предоставлении финансовых гарантий и привлекает администрации муниципальных образований к субсидиарной ответственности.

«Проблема неплатежей в секторе ЖКХ остается крайне острой, поэтому мы на постоянной основе ведем системную работу с Правительством Рязанской области, Министерством ТЭК и ЖКХ, а также с органами прокуратуры и федеральной службы судебных приставов. Наше взаимодействие направлено на выработку механизмов по нормализации ситуации и укрепление финансовой дисциплины муниципальных предприятий. Только совместными и решительными действиями возможно переломить текущую негативную динамику», — отмечает исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

Компания призывает муниципальные власти и профильные ведомства к активному вмешательству. Финансовая дисциплина предприятий ЖКХ напрямую влияет на функционирование всей энергосистемы региона.