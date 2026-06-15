Рязанские полицейские выдворили 7 мигрантов за пределы РФ

Депортации подверглись 4 мигранта — 3 из стран Средней Азии и 1 из Латинской Америки. Ранее они были осуждены за незаконный оборот наркотиков, дачу взятки и организацию незаконной миграции. Трое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. В ходе рейдов сотрудники полиции выявили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России. Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты на авиарейсы приобретались за личный счет.

Рязанские полицейские выдворили 7 мигрантов за пределы РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Депортации подверглись 4 мигранта — 3 из стран Средней Азии и 1 из Латинской Америки. Ранее они были осуждены за незаконный оборот наркотиков, дачу взятки и организацию незаконной миграции.

Трое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. В ходе рейдов сотрудники полиции выявили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты на авиарейсы приобретались за личный счет.