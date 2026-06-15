Рязанские гребцы завоевали медали чемпионата Европы

Рязанские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по гребле. Воспитанник рязанской спортшколы «Лидер» Захар Петров вместе с Иваном Штылем стал чемпионом Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Кроме того, спортсмен завоевал серебряную медаль в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Рязанские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по гребле. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Воспитанник рязанской спортшколы «Лидер» Захар Петров вместе с Иваном Штылем стал чемпионом Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Кроме того, спортсмен завоевал серебряную медаль в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Еще один представитель Рязанской области Матвей Арсёнов выступил в составе экипажа каноэ-четвёрки микс на дистанции 500 метров и занял четвертое место.

Фото: соцсети Павла Малкова.