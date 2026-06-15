Рязанская область попала в число регионов с кишечными инфекциями в воде

Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России в 2025 году. Согласно документу, Рязанская область вошла в число регионов, где в воде обнаружены возбудители кишечных инфекций. Бактериальные возбудители кишечных инфекций нашли в пробах воды из водоемов второй категории [вода у пляжей или зон отдыха] в 34 регионах страны. В их число попала и Рязанская область. Также Рязанская область показала один из самых высоких показателей загрязнения почвы. Доля проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, составила 27%.

Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России в 2025 году. Согласно документу, Рязанская область вошла в число регионов, где в воде обнаружены возбудители кишечных инфекций.

Бактериальные возбудители кишечных инфекций нашли в пробах воды из водоемов второй категории [вода у пляжей или зон отдыха] в 34 регионах страны. В их число попала и Рязанская область.

В списке оказались Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калининградская области и другие субъекты.

Также Рязанская область показала один из самых высоких показателей загрязнения почвы. Доля проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, составила 27%.