Рязанцев предупредили об отключении воды 16 июня

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: Введенская 124; Полевая 24а, 26а; 32 (Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области) Свободы 95; Яхонтова 19; Военных автомобилистов 4,8, 12, строение 11; Михайловское шоссе 234 корп.1, 236 а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2; Михайловское шоссе частный сектор с 232 по 266 (четная сторона); Военных автомобилистов 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5); Костычева 2 корп.1; Новаторов 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2 корп.4 (магазин), 2 корп.5, 2 корп.7 (торговый центр).