Рязанцам объяснили, почему важно проверить родинки перед поездкой на море
Как отметили в медучреждении, ультрафиолетовое излучение — один из ключевых факторов риска перерождения родинок в меланому (злокачественную опухоль). Перед длительным пребыванием на солнце специалисты рекомендовали обследовать кожу. Отмечается, что это позволяет своевременно выявить новообразования с признаками дисплазии и избежать опасных последствий для здоровья. В областном кожвендиспансере проводят дерматоскопию — неинвазивное исследование структуры родинок под многократным увеличением, что позволяет с точностью оценить их состояние.
Рязанцам объяснили, почему важно проверить родинки перед поездкой на море. Об этом 15 июня сообщили в областном кожно-венерологическом диспансере.
Как отметили в медучреждении, ультрафиолетовое излучение — один из ключевых факторов риска перерождения родинок в меланому (злокачественную опухоль).
Перед длительным пребыванием на солнце специалисты рекомендовали обследовать кожу. Отмечается, что это позволяет своевременно выявить новообразования с признаками дисплазии и избежать опасных последствий для здоровья.
В областном кожвендиспансере проводят дерматоскопию — неинвазивное исследование структуры родинок под многократным увеличением, что позволяет с точностью оценить их состояние.
Уточняется, что процедура проводится бесплатно по полису ОМС.