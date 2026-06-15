Рязанцам объяснили, почему важно проверить родинки перед поездкой на море

Как отметили в медучреждении, ультрафиолетовое излучение — один из ключевых факторов риска перерождения родинок в меланому (злокачественную опухоль). Перед длительным пребыванием на солнце специалисты рекомендовали обследовать кожу. Отмечается, что это позволяет своевременно выявить новообразования с признаками дисплазии и избежать опасных последствий для здоровья. В областном кожвендиспансере проводят дерматоскопию — неинвазивное исследование структуры родинок под многократным увеличением, что позволяет с точностью оценить их состояние.

Рязанцам объяснили, почему важно проверить родинки перед поездкой на море. Об этом 15 июня сообщили в областном кожно-венерологическом диспансере.

Как отметили в медучреждении, ультрафиолетовое излучение — один из ключевых факторов риска перерождения родинок в меланому (злокачественную опухоль).

Перед длительным пребыванием на солнце специалисты рекомендовали обследовать кожу. Отмечается, что это позволяет своевременно выявить новообразования с признаками дисплазии и избежать опасных последствий для здоровья.

В областном кожвендиспансере проводят дерматоскопию — неинвазивное исследование структуры родинок под многократным увеличением, что позволяет с точностью оценить их состояние.

Уточняется, что процедура проводится бесплатно по полису ОМС.