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Россиянам рассказали, опасно ли покупать арбузы в начале лета
С приходом лета арбузы становятся популярным лакомством, однако при их выборе необходимо соблюдать осторожность, предупреждает врач-инфекционист Иван Юнев. Он отметил, что основную опасность представляют не сами плоды, а бактерии, которые могут размножаться в поврежденной мякоти. Врач объяснил, что разрезанные или поврежденные арбузы, долго пролежавшие на жаре без охлаждения, могут вызвать кишечные расстройства. При этом риск ботулизма связан с бескислородной средой, что делает его маловероятным в случае с арбузами. Юнев рекомендует покупать только целые арбузы без трещин и следов гниения, избегать разрезанных плодов и тщательно мыть руки и поверхность ягоды перед употреблением.

С приходом лета арбузы становятся популярным лакомством, однако при их выборе необходимо соблюдать осторожность, предупреждает врач-инфекционист Иван Юнев. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что основную опасность представляют не сами плоды, а бактерии, которые могут размножаться в поврежденной мякоти.

«Если арбуз откровенно гниет изнутри, это обычно заметно, и такой продукт никто есть не станет», — подчеркнул Юнев. Врач объяснил, что разрезанные или поврежденные арбузы, долго пролежавшие на жаре без охлаждения, могут вызвать кишечные расстройства. При этом риск ботулизма связан с бескислородной средой, что делает его маловероятным в случае с арбузами.

Юнев рекомендует покупать только целые арбузы без трещин и следов гниения, избегать разрезанных плодов и тщательно мыть руки и поверхность ягоды перед употреблением.

Также врач-диетолог Елена Соломатина добавила, что покупка разрезанных арбузов может представлять риск для здоровья, особенно если неизвестны условия их хранения и обработки. Она также советует проявлять особую осторожность при покупке таких плодов на рынках.