Россиянам объяснили, куда нужно обращаться при утере школьного аттестата

Как отметила юрист, выпускник должен написать заявление в школу, где он учился, и указать, при каких обстоятельствах аттестат потерялся, а также приложить подтверждающие документы. Решение о дубликате принимает организация, выдавшая аттестат, в течение 30 календарных дней. В случае ликвидации школы документ направляется в орган управления образованием или к учредителю закрывшейся школы.

Член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина объяснила, куда нужно обращаться при утере школьного аттестата. Об этом 15 июня она сообщила РИА Новости.

Как отметила юрист, выпускник должен написать заявление в школу, где он учился, и указать, при каких обстоятельствах аттестат потерялся. Также нужно приложить подтверждающие документы.

Решение о дубликате принимает организация, выдавшая аттестат, в течение 30 календарных дней. В случае ликвидации школы документ направляется в орган управления образованием или к учредителю закрывшегося учебного заведения.