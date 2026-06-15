Россиянам напомнили о праве на отпуск перед свадьбой

Как отметили в министерстве, работник может оформить отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней. Для этого нужно написать заявление. Руководитель не может отказать. Дни отдыха не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно, уточнили в ведомстве. Помимо этого, отпуск для подготовки к свадьбе можно взять во время испытательного срока.

Россиянам напомнили о праве на отпуск перед свадьбой. Об этом сообщил Минтруд в своем канале на платформе «Макс».

Как отметили в министерстве, работник может оформить отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней. Для этого нужно написать заявление. Руководитель не может отказать.

Дни отдыха не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, отпуск для подготовки к свадьбе можно взять во время испытательного срока.