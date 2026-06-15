Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

Арбитраж, состоящий из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Кореи, вынес единогласное решение, которое стало итогом разбирательства между Россией и Украиной, продолжавшегося десять лет. Ведомство подчеркнуло, что это дело имеет значительное геополитическое, международно-правовое и историческое значение. В понедельник в Гааге огласили окончательное решение, которое отвергло все основные требования Украины, которая обвиняла Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В частности, арбитраж отказал Киеву в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

Россия одержала победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Арбитраж, состоящий из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Кореи, вынес единогласное решение, которое стало итогом разбирательства между Россией и Украиной, продолжавшегося десять лет. Ведомство подчеркнуло, что это дело имеет значительное геополитическое, международно-правовое и историческое значение.

В понедельник в Гааге огласили окончательное решение, которое отвергло все основные требования Украины, которая обвиняла Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В частности, арбитраж отказал Киеву в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

Также не увенчались успехом попытки Украины при поддержке западных стран объявить Керченский пролив «международным» с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Арбитры отклонили требование о демонтаже Крымского моста и все обвинения о нанесении ущерба экологии со стороны России в акватории Крыма.