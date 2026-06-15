Пользователи сообщили о сбое в работе Wildberries

Пользователи сообщают о сбоях в работе маркетплейса Wildberries. У части клиентов не загружаются карточки товаров, у некоторых приложение не открывается вовсе. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки поступило около 2,1 тыс. жалоб, из них около 2 тыс. — за последний час.

Пользователи сообщают о сбоях в работе маркетплейса Wildberries. У части клиентов не загружаются карточки товаров, у некоторых приложение не открывается вовсе.

По данным сервиса Downdetector, за последние сутки поступило около 2,1 тыс. жалоб, из них около 2 тыс. — за последний час.

Большая часть сообщений о проблемах приходится на устройства с операционной системой Android (94,7%), еще 4% — на Windows.

Фото: Downdetector.