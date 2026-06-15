Павел Малков: в людях и единстве — сила страны и нашего региона

Глава Рязанской области сказал об этом на церемонии вручения государственных и региональных наград, приуроченной ко Дню России, которая состоялась в Правительстве Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. В ходе церемонии награды получили свыше 20 человек. Это работники предприятий, учреждений социальной сферы, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных объединений, СМИ, творческого сообщества. Павел Малков вручил им медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Почетные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации, знаки «Почет и слава», «Знак великого князя Олега Рязанского» и другие.

Губернатор Павел Малков сказал об этом на церемонии вручения государственных и региональных наград, приуроченной ко Дню России, которая состоялась в Правительстве Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В ходе церемонии награды получили свыше 20 человек. Это работники предприятий, учреждений социальной сферы, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных объединений, СМИ, творческого сообщества. Павел Малков вручил им медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Почетные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации, знаки «Почет и слава», «Знак великого князя Олега Рязанского», «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие», Почетные грамоты и Благодарности Губернатора. Также рязанцам присвоены звания Почетного работника социальной защиты населения Рязанской области и мастера спорта России.

Губернатор поздравил собравшихся с Днем России и заслуженными наградами, подчеркнув, что своим трудом они приумножают успехи региона. «Сегодня наша страна, несмотря на все препятствия, продолжает двигаться вперед и развиваться. Россия достойно справляется со всеми вызовами, наращивает свой потенциал. В этом есть и ваша заслуга, — сказал Павел Малков. — Россия, Рязанская область — это в первую очередь люди. Трудолюбивые, талантливые, неравнодушные, мужественные, милосердные. В людях и единстве — сила страны и нашего региона».

Особую благодарность губернатор выразил многодетным супругам Широковым из Клепиковского округа и вручил им медаль ордена «Родительская слава». Павел Малков отметил, что Президент России всегда подчеркивает особую роль крепкой семьи, которая является фундаментальной основой российского общества. Поддержка семей с детьми, особенно многодетных, — приоритет всех национальных проектов.