Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.01 / 74.40 15/06 13:44
Нал. EUR 88.51 / 88.50 15/06 13:44
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 724
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 840
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 737
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: уверен, вы будете достойными гражданами России!
Губернатор Рязанской области Павел Малков накануне Дня России вручил школьникам паспорта граждан Российской Федерации, а также нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. В торжественном мероприятии, организованном при поддержке отделения Движения Первых в рамках регионального этапа Всероссийской программы «Мы — граждане России!», приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Рязанской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Максим Горожанов и ветеран специальной военной операции Сергей Боярский.

Губернатор Рязанской области Павел Малков накануне Дня России вручил школьникам паспорта граждан Российской Федерации, а также нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В торжественном мероприятии, организованном при поддержке отделения Движения Первых в рамках регионального этапа Всероссийской программы «Мы — граждане России!», приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Рязанской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Максим Горожанов и ветеран специальной военной операции Сергей Боярский.

Паспорт, а также экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры с символикой проекта получили 28 школьников из города Рязани, Ермишинского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского и Старожиловского муниципальных округов. Среди них отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых проектов.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что особенно почетно получать паспорт накануне Дня России — дня гордости за Отечество. «Ратные подвиги, достижения в науке, медицине, культуре, спорте, образовании — это все есть у России благодаря ее гражданам. Люди разного возраста, разных профессий хотят быть по-настоящему полезны своей стране, и делают все для ее благополучного будущего. Уверен, вы будете достойными гражданами России, будете развивать и нашу родную Рязанскую область, — сказал Павел Малков. — Сегодня у вас есть огромные возможности для саморазвития. Не упускайте их, используйте все и смело идите вперед! Добивайтесь успеха, участвуйте в добрых и полезных делах. Выходите с инициативами, мы всегда вас поддержим. Берегите свой паспорт, с уважением относитесь к государственным символам. Наша Родина — самая лучшая в мире!».

Губернатор также вручил семерым ребятам нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Все они — дети погибшего участника СВО Михаила Олеговича Челяева из Шацкого округа, Он награжден орденом Мужества (посмертно). «Сейчас наши военнослужащие отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции. Там немало рязанцев. Они проявляют героизм, мужество, не щадят свои жизни. Для нас каждый из них — настоящий герой, — подчеркнул Павел Малков. — Михаил Олегович всегда будет примером для своих детей и для всех нас. Будем хранить память о нем и всех погибших защитниках Родины».