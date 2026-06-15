Павел Малков: уверен, вы будете достойными гражданами России!

Губернатор Рязанской области Павел Малков накануне Дня России вручил школьникам паспорта граждан Российской Федерации, а также нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. В торжественном мероприятии, организованном при поддержке отделения Движения Первых в рамках регионального этапа Всероссийской программы «Мы — граждане России!», приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Рязанской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Максим Горожанов и ветеран специальной военной операции Сергей Боярский.

Губернатор Рязанской области Павел Малков накануне Дня России вручил школьникам паспорта граждан Российской Федерации, а также нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В торжественном мероприятии, организованном при поддержке отделения Движения Первых в рамках регионального этапа Всероссийской программы «Мы — граждане России!», приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Рязанской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Максим Горожанов и ветеран специальной военной операции Сергей Боярский.

Паспорт, а также экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры с символикой проекта получили 28 школьников из города Рязани, Ермишинского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского и Старожиловского муниципальных округов. Среди них отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых проектов.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что особенно почетно получать паспорт накануне Дня России — дня гордости за Отечество. «Ратные подвиги, достижения в науке, медицине, культуре, спорте, образовании — это все есть у России благодаря ее гражданам. Люди разного возраста, разных профессий хотят быть по-настоящему полезны своей стране, и делают все для ее благополучного будущего. Уверен, вы будете достойными гражданами России, будете развивать и нашу родную Рязанскую область, — сказал Павел Малков. — Сегодня у вас есть огромные возможности для саморазвития. Не упускайте их, используйте все и смело идите вперед! Добивайтесь успеха, участвуйте в добрых и полезных делах. Выходите с инициативами, мы всегда вас поддержим. Берегите свой паспорт, с уважением относитесь к государственным символам. Наша Родина — самая лучшая в мире!».

Губернатор также вручил семерым ребятам нагрудные знаки «Мой папа — Герой». Все они — дети погибшего участника СВО Михаила Олеговича Челяева из Шацкого округа, Он награжден орденом Мужества (посмертно). «Сейчас наши военнослужащие отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции. Там немало рязанцев. Они проявляют героизм, мужество, не щадят свои жизни. Для нас каждый из них — настоящий герой, — подчеркнул Павел Малков. — Михаил Олегович всегда будет примером для своих детей и для всех нас. Будем хранить память о нем и всех погибших защитниках Родины».