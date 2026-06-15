Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на 20 июня

В Рязани 20 июня в ТЦ «Марко Молл» пройдут развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. В программе — пиратские игры, модное дефиле и соревнования по автозвуку. Вход на все события свободный.

В Рязани 20 июня в ТЦ «Марко Молл» пройдут развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. В программе — пиратские игры, модное дефиле и соревнования по автозвуку. Вход на все события свободный.

С 11:00 до 20:00 на парковке «Марко Молл» (со стороны Московского шоссе) пройдет событие «Три струны» от студии Balalaika. Участники представят автомобили с доработанными аудиосистемами и посоревнуются в качестве и мощности звучания. Вход свободный, 0+. Подробнее о соревновании — в группе ВК по ссылке .

В 14:30 напротив магазина Zarina состоится «Пиратское приключение». Участники будут выполнять задания на смелость, ловкость и меткость, включая метание дротиков. Также в программе танцы, мыльное шоу и фотозона. Вход свободный, 0+.

В 17:00 в креативном пространстве «Модный дом — кузница брендов» (вход № 2) пройдет «На балу у шляпника». Участники представят дефиле в дизайнерских костюмах в сказочной атмосфере Зазеркалья. Вход свободный, 0+.