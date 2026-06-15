«Ъ»: низкокачественный бензин стали продавать в России из-за дефицита топлива

Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от действующих экологических требований. Согласно постановлению, отдельные НПЗ получили право выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на килограмм и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг на килограмм. Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3», тогда как стандарт «Евро-5» допускает не более 10 мг серы на килограмм топлива.

Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от действующих экологических требований. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

По данным издания, мера была введена осенью 2025 года для предотвращения дефицита топлива. Изначально она действовала до 1 мая 2026 года, однако затем ее продлили.

Согласно постановлению, отдельные НПЗ получили право выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на килограмм и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг на килограмм. Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3», тогда как стандарт «Евро-5» допускает не более 10 мг серы на килограмм топлива.

Власти объясняют решение необходимостью стабилизировать внутренний рынок на фоне сокращения предложения топлива. Сейчас в России действуют ограничения на экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.