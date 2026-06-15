Над Рязанской областью сбили БПЛА

Средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июня перехватили и уничтожили украинские беспилотники над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Число перехваченных дронов не указано. По данным ведомства, всего за ночь над регионами России были перехвачены и уничтожены 123 БПЛА самолетного типа. Атакам также подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июня перехватили и уничтожили украинские беспилотники над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Число перехваченных дронов не указано.

По данным ведомства, всего за ночь над регионами России были перехвачены и уничтожены 123 БПЛА самолетного типа. Атакам также подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

Ранее говорилось, что в Рязанской области отменили беспилотную опасность.