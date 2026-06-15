Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.00 / 75.00 15/06 11:30
Нал. EUR 88.70 / 88.80 15/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 713
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 766
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 730
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 662
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На трех улицах в Рязани отключили холодную воду
В понедельник, 15 июня, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корп.1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корп.1; улица Советской Армии, дом № 3 корп.1; улица Тимакова, дом № 12 корп.1.

На трех улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В понедельник, 15 июня, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корп.1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корп.1;
  • улица Советской Армии, дом № 3 корп.1;
  • улица Тимакова, дом № 12 корп.1.