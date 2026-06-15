На трех улицах в Рязани отключили холодную воду

В понедельник, 15 июня, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корп.1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корп.1; улица Советской Армии, дом № 3 корп.1; улица Тимакова, дом № 12 корп.1.