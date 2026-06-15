На 78-м году жизни ушла актриса Энн Шедин из сериала «Альф»

Актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в культовом телесериале «Альф», скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в соцсетях, которую ведут ее близкие. Семья Энн подтвердила, что она «мирно ушла из жизни», и описала ее как человека с «исключительным наследием творческой энергии». «Она была силой, и невозможно представить жизнь без нее», — также говорится в заявлении родственников. Причина смерти не раскрыта. В качестве знака уважения к памяти актрисы, семья просит вместо цветов делать пожертвования в организацию Habitat for Humanity.

Актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в культовом телесериале «Альф», скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в соцсетях, которую ведут ее близкие.

Семья Энн подтвердила, что она «мирно ушла из жизни», и описала ее как человека с «исключительным наследием творческой энергии». «Она была силой, и невозможно представить жизнь без нее», — также говорится в заявлении родственников.

Причина смерти не раскрыта. В качестве знака уважения к памяти актрисы, семья просит вместо цветов делать пожертвования в организацию Habitat for Humanity.

Энн Шедин начала свою карьеру в 1970-х годах и снялась во множестве телевизионных проектов, однако именно роль Кейт Тэннер в ситкоме «Альф», который выходил на канале NBC с 1986 по 1990 год, принесла ей наибольшую популярность. В своих воспоминаниях актриса отмечала, что работа с кукольным персонажем была для нее источником радости и смеха.

Фото: playground.ru.