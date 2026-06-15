Мошенники начали взламывать компьютеры россиян под видом работодателей

Злоумышленники предлагают соискателям заманчивые вакансии и просят установить специальные приложения для проведения онлайн-собеседования. По словам Шарова, мошенники направляют жертв на фальшивые сайты, которые выглядят очень убедительно и могут даже носить названия известных сервисов, таких как Webex. На самом деле, жертвы скачивают вредоносную программу, названную JobStealer. Этот троянец способен собирать данные из около 300 расширений криптокошельков в популярных браузерах, таких как Chrome, Opera и Edge, а также пароли и данные банковских карт, хранящиеся в автозаполнении форм. Кроме того, он может извлекать файлы из мессенджера Telegram и проверять наличие приложений криптокошельков Ledger Live и Trezor Suite.

В последние месяцы мошенники активно используют новые схемы для кражи личных данных, выдавая себя за работодателей. Генеральный директор антивирусной компании «Доктор Веб» Борис Шаров сообщил, что злоумышленники предлагают соискателям заманчивые вакансии и просят установить специальные приложения для проведения онлайн-собеседования, передает РИА Новости.

По словам Шарова, мошенники направляют жертв на фальшивые сайты, которые выглядят очень убедительно и могут даже носить названия известных сервисов, таких как Webex. На самом деле, жертвы скачивают вредоносную программу, названную JobStealer. Этот троянец способен собирать данные из около 300 расширений криптокошельков в популярных браузерах, таких как Chrome, Opera и Edge, а также пароли и данные банковских карт, хранящиеся в автозаполнении форм. Кроме того, он может извлекать файлы из мессенджера Telegram и проверять наличие приложений криптокошельков Ledger Live и Trezor Suite.

Шаров также отметил, что такие схемы используются не только против соискателей, но и против компаний, ищущих специалистов.