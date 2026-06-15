Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.01 / 74.40 15/06 13:44
Нал. EUR 88.51 / 88.50 15/06 13:44
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 724
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 840
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 737
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники начали подменивать номера банков для обмана россиян за границей
По его словам, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и пытаются выманить личные данные. Жиленко объяснил, что после приземления в другой стране на экране телефона может появиться звонок с номером, который выглядит как официальный номер банка, например, «900». В разговоре мошенники сообщают о подозрительной операции по счету. Однако на самом деле звонок может поступать с дешевой сим-карты, находящейся в другой стране, например, в Камбодже. Эксперт отметил, что IP-телефония позволяет мошенникам подменять исходящие номера на любые другие. На экране может отображаться номер, похожий на короткий номер банка (+900) или с незначительным изменением одной цифры.

Мошенники начали активно использовать технологии подмены номеров для обмана россиян, находящихся за границей, сообщает Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл», передает РИА Новости.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и пытаются выманить личные данные.

Жиленко объяснил, что после приземления в другой стране на экране телефона может появиться звонок с номером, который выглядит как официальный номер банка, например, «900». В разговоре мошенники сообщают о подозрительной операции по счету. Однако на самом деле звонок может поступать с дешевой сим-карты, находящейся в другой стране, например, в Камбодже.

Эксперт отметил, что IP-телефония позволяет мошенникам подменять исходящие номера на любые другие. На экране может отображаться номер, похожий на короткий номер банка (+900) или с незначительным изменением одной цифры.