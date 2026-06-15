Мошенники начали подменивать номера банков для обмана россиян за границей

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и пытаются выманить личные данные. Жиленко объяснил, что после приземления в другой стране на экране телефона может появиться звонок с номером, который выглядит как официальный номер банка, например, «900». В разговоре мошенники сообщают о подозрительной операции по счету. Однако на самом деле звонок может поступать с дешевой сим-карты, находящейся в другой стране, например, в Камбодже. Эксперт отметил, что IP-телефония позволяет мошенникам подменять исходящие номера на любые другие. На экране может отображаться номер, похожий на короткий номер банка (+900) или с незначительным изменением одной цифры.

Мошенники начали активно использовать технологии подмены номеров для обмана россиян, находящихся за границей, сообщает Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл», передает РИА Новости.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и пытаются выманить личные данные.

Жиленко объяснил, что после приземления в другой стране на экране телефона может появиться звонок с номером, который выглядит как официальный номер банка, например, «900». В разговоре мошенники сообщают о подозрительной операции по счету. Однако на самом деле звонок может поступать с дешевой сим-карты, находящейся в другой стране, например, в Камбодже.

Эксперт отметил, что IP-телефония позволяет мошенникам подменять исходящие номера на любые другие. На экране может отображаться номер, похожий на короткий номер банка (+900) или с незначительным изменением одной цифры.