Мэрию Рязани обязали профинансировать установку навесов в детсаду

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к одному из муниципальных детских садов и администрации города. Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее детскому саду выдали предписание установить теневые навесы на групповых площадках, однако в установленный срок нарушения устранены не были. Суд пришел к выводу, что выполнить работы невозможно без бюджетного финансирования. В результате администрацию Рязани обязали до 1 мая 2027 года обеспечить детский сад необходимыми средствами для установки теневых навесов на семи прогулочных площадках.

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к одному из муниципальных детских садов и администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее детскому саду выдали предписание установить теневые навесы на групповых площадках, однако в установленный срок нарушения устранены не были.

Суд пришел к выводу, что выполнить работы невозможно без бюджетного финансирования. В результате администрацию Рязани обязали до 1 мая 2027 года обеспечить детский сад необходимыми средствами для установки теневых навесов на семи прогулочных площадках.

Само дошкольное учреждение должно устранить нарушения и оборудовать навесы до 1 сентября 2027 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.