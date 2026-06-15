Дожди и грозы накроют Рязанскую область 16 июня

Во вторник, 16 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозах порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до + 7, +12°С, днём поднимется до +19, +24°С.