Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и до 9:00 15 июня местами по области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и до 9:00 15 июня местами по области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности и быть внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.