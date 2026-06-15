Армия России нанесла массированный удар в ответ на террористические акты ВСУ

Целями российских войск стали объекты ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и ТЦК. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.