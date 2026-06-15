Аркадий Фомин поднялся на 14 позиций в медиарейтинге глав заксобраний

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин занял 39-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам мая 2026 года. Такие данные представила компания «Медиалогия».
За месяц Фомин улучшил свои позиции на 14 строчек. Его МедиаИндекс составил 1554,4.
Лидерами рейтинга стали председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Рейтинг сформировали на основе анализа более 110 тысяч источников, включая телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ. В исследование вошли действующие главы законодательных органов регионов России по состоянию на 1 мая 2026 года.
Фото: Рязанская областная Дума.