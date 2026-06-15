Аркадий Фомин поднялся на 14 позиций в медиарейтинге глав заксобраний

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин занял 39-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам мая 2026 года. Такие данные представила компания «Медиалогия». За месяц Фомин улучшил свои позиции на 14 строчек. Его МедиаИндекс составил 1554,4.