АКОРТ: цены на социально значимые продукты за год снизились на 11,3%

Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в мае 2026 года снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ассоциации, по сравнению с апрелем товары «первой цены» подешевели еще на 2,1%. Наиболее заметное снижение за год зафиксировали на картофель (-48,4%), свеклу (-46,5%), белокочанную капусту (-40,6%), репчатый лук (-38,7%) и рис (-31,1%).

Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в мае 2026 года снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

По данным ассоциации, по сравнению с апрелем товары «первой цены» подешевели еще на 2,1%. Наиболее заметное снижение за год зафиксировали на картофель (-48,4%), свеклу (-46,5%), белокочанную капусту (-40,6%), репчатый лук (-38,7%) и рис (-31,1%).

Также за год снизились цены на свинину, сливочное масло, морковь, соль, черный чай, яблоки, гречку, муку, вермишель, подсолнечное масло, пшено и молоко.

В АКОРТ отметили, что торговая наценка на социально значимые товары в мае обновила исторический минимум и составила 0,3%. Годом ранее этот показатель достигал 1,7%.

Ранее говорилось о снижении цен на помидоры, огурцы и куриные яйца.