В Рязанской области заметили редкую птицу — чомгу

По размеру чомга сопоставима с уткой-кряквой, отличается длинной шеей, острым клювом и характерным хохолком на голове. Чомга — превосходный ныряльщик, охотится на мелкую рыбу и практически не выходит на сушу. «Вот она, королева озера Тишь, — чомга. Плавает важно, хохолок на солнце блестит. И вдруг — рывок, всплеск! В клюве уже трепещет заслуженный трофей», — описал встречу очевидец.

На озере Тишь в Заокском наблюдатели сфотографировали чомгу, или большую поганку. Пост опубликован в соцсетях.

По размеру чомга сопоставима с уткой-кряквой, отличается длинной шеей, острым клювом и характерным хохолком на голове. Чомга — превосходный ныряльщик, охотится на мелкую рыбу и практически не выходит на сушу.

«Вот она, королева озера Тишь, — чомга. Плавает важно, хохолок на солнце блестит. И вдруг — рывок, всплеск! В клюве уже трепещет заслуженный трофей», — описал встречу очевидец.