В Рязанской области провели учет птенцов белого аиста на правом берегу Оки

Специалисты проверили наличие птенцов и размер выводков белого аиста на участке от села Льгово до села Троицы. Этот тридцатикилометровый отрезок по правому берегу Оки до 2020 года не был заселен этими птицами. Ситуация изменилась после создания в селе Кораблино Центра реинтродукции. С 2020 по 2025 год в природу выпустили 46 аистов. Самый большой выводок обнаружили в селе Троица на водонапорной башне на улице Совхозной — там было шесть птенцов. Таким образом, всего орнитологи нашли 25 птенцов аиста.

Сотрудники Рязанского Дома белого аиста провели учет птенцов на правом берегу Оки. Об этом сообщили в соцсетях.

Специалисты проверили наличие птенцов и размер выводков белого аиста на участке от села Льгово до села Троицы. Этот тридцатикилометровый отрезок по правому берегу Оки до 2020 года не был заселен этими птицами. Ситуация изменилась после создания в селе Кораблино Центра реинтродукции. С 2020 по 2025 год в природу выпустили 46 аистов.

На момент учета в местной группировке было пять жилых гнезд. В селе Льгово в новом гнезде на линии электропередач вывелось пять птенцов. В Кораблине на искусственной опоре в пойме тоже оказалось пять птенцов, а в гнезде на водонапорной башне на улице Комарова насчитали четырех. В селе Дудкино на водонапорной башне нашли пять птенцов. Самый большой выводок обнаружили в селе Троица на водонапорной башне на улице Совхозной — там было шесть птенцов. Таким образом, всего орнитологи нашли 25 птенцов аиста.

Кроме того, пары птиц заметили в селах Глебово, Кораблино и Вышгород.