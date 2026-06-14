В Рязанской области подросток угнал мотоцикл, решив повторить сцену из фильма

В полицию в Сасове обратился 46-летний рязанец. Он сообщил, что неизвестные украли его мотоцикл «Осака», припаркованный возле дома. Несмотря на заблокированный замок зажигания, транспортное средство исчезло. Выяснилось, что угон совершил 18-летний юноша. Он искал на улице машину или мотоцикл, которые легко увезти. Увидев оставленный без присмотра байк, он решил завести его, просто выдернув провода из замка зажигания. По словам задержанного, он видел подобный прием в кино и решил, что у него тоже получится. План сработал: мотоцикл завелся, и угонщик уехал. Вскоре он продал угнанный транспорт случайному знакомому по низкой цене. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Сасове подросток угнал мотоцикл, решив повторить сцену из фильма. Об этом сообщили в региональной полиции.

В полицию в Сасове обратился 46-летний рязанец. Он сообщил, что неизвестные украли его мотоцикл «Осака», припаркованный возле дома. Несмотря на заблокированный замок зажигания, транспортное средство исчезло.

Сотрудники уголовного розыска и участковые опросили местных жителей и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, который уже был замечен в угоне транспорта.

Выяснилось, что юноша искал на улице машину или мотоцикл, которые легко увезти. Увидев оставленный без присмотра байк, он решил завести его, просто выдернув провода из замка зажигания. По словам задержанного, он видел подобный прием в кино и решил, что у него тоже получится. План сработал: мотоцикл завелся, и угонщик уехал. Вскоре он продал угнанный транспорт случайному знакомому по низкой цене.

Полиция быстро нашла покупателя и вернула мотоцикл законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.