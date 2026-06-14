В Рязани водитель маршрутки устроил конфликт из-за бесплатного проезда для детей

В маршрутке № 66 женщина зашла в салон с детьми пяти-шести лет и оплатила только свой билет, сославшись на правило бесплатного проезда для детей до семи лет. Водителю это не понравилось, и начался спор. По информации из поста, инцидент продолжился на остановке «Дом художника». Когда пришло время выходить, водитель маршрутки не спешил открывать двери. В результате женщина с детьми и другие пассажиры не могли покинуть салон около 10-15 минут.

В рязанской маршрутке водитель задержал выход пассажиров из-за спора о бесплатном проезде. Об этом сообщили в соцсетях.

В маршрутке № 66 женщина зашла в салон с детьми пяти-шести лет и оплатила только свой билет, сославшись на правило бесплатного проезда для детей до семи лет. Водителю это не понравилось, и начался спор.

По информации из поста, инцидент продолжился на остановке «Дом художника». Когда пришло время выходить, водитель маршрутки не спешил открывать двери. В результате женщина с детьми и другие пассажиры не могли покинуть салон около 10-15 минут.

Ситуацию разрешили случайные попутчики. Несколько мужчин вступились за пассажирку и помогли ей выйти на улицу.