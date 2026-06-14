Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
19°
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 72.50 / 75.00 14/06 07:00
Нал. EUR 86.50 / 88.90 14/06 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 617
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 288
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 635
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани погиб альпинист, он работал неофициально
В октябре 2024 года в Рязани погиб альпинист, работавший в управляющей компании без официального оформления. Мать погибшего обратилась в прокуратуру. Прокурор подал иск о признании факта трудовых отношений и взыскании компенсаций. Суд встал на сторону женщины: компанию обязали выплатить ей заработок сына за отработанное время и 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В Рязани погиб альпинист, он работал неофициально. Мать погибшего обратилась в прокуратуру, чтобы получить выплаты.

В региональной прокуратуре сообщили, что в октябре 2024 года в Рязани при выполнении высотных работ погиб промышленный альпинист. Мужчина трудился в одной из управляющих компаний, но официально оформлен не был. Записи в трудовой книжке не оказалось, хотя фактически к обязанностям его допустили.

Чтобы защитить права сына, мать обратилась в прокуратуру Московского района. Ведомство провело проверку и подтвердило, что мужчина действительно выполнял работу по заданию организации. После этого прокурор в интересах женщины подал в суд иск. В нем требовалось признать факт трудовых отношений, взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу матери погибшего компания должна будет выплатить заработок за фактически отработанное время, а также полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.