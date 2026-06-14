В Рязани погиб альпинист, он работал неофициально. Мать погибшего обратилась в прокуратуру, чтобы получить выплаты.
В региональной прокуратуре сообщили, что в октябре 2024 года в Рязани при выполнении высотных работ погиб промышленный альпинист. Мужчина трудился в одной из управляющих компаний, но официально оформлен не был. Записи в трудовой книжке не оказалось, хотя фактически к обязанностям его допустили.
Чтобы защитить права сына, мать обратилась в прокуратуру Московского района. Ведомство провело проверку и подтвердило, что мужчина действительно выполнял работу по заданию организации. После этого прокурор в интересах женщины подал в суд иск. В нем требовалось признать факт трудовых отношений, взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу матери погибшего компания должна будет выплатить заработок за фактически отработанное время, а также полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.