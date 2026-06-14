Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
19°
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 72.50 / 75.00 14/06 07:00
Нал. EUR 86.50 / 88.90 14/06 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 649
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 324
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 668
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 566
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанская ОКБ приняла больше тысячи пациентов за неделю
Из общего числа обратившихся 382 человека легли в стационар по плану, 333 потребовалась срочная госпитализация, а 407 пациентов обошлись амбулаторной помощью и были отпущены домой. Медики отметили, что чаще всего рязанцы поступали с сердечно-сосудистыми заболеваниями — инсультами и инфарктами. Также в списке частых диагнозов черепно-мозговые травмы, аппендицит, обострения язвы и гастрита, различные переломы.

Приемное отделение Рязанской областной клинической больницы за период с 5 по 11 июня обслужило 1122 пациента, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Из общего числа обратившихся 382 человека легли в стационар по плану, 333 потребовалась срочная госпитализация, а 407 пациентов обошлись амбулаторной помощью и были отпущены домой.

Медики отметили, что чаще всего рязанцы поступали с сердечно-сосудистыми заболеваниями — инсультами и инфарктами. Также в списке частых диагнозов черепно-мозговые травмы, аппендицит, обострения язвы и гастрита, различные переломы.