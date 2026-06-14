Рязанская ОКБ приняла больше тысячи пациентов за неделю

Из общего числа обратившихся 382 человека легли в стационар по плану, 333 потребовалась срочная госпитализация, а 407 пациентов обошлись амбулаторной помощью и были отпущены домой. Медики отметили, что чаще всего рязанцы поступали с сердечно-сосудистыми заболеваниями — инсультами и инфарктами. Также в списке частых диагнозов черепно-мозговые травмы, аппендицит, обострения язвы и гастрита, различные переломы.

Приемное отделение Рязанской областной клинической больницы за период с 5 по 11 июня обслужило 1122 пациента, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Из общего числа обратившихся 382 человека легли в стационар по плану, 333 потребовалась срочная госпитализация, а 407 пациентов обошлись амбулаторной помощью и были отпущены домой.

Медики отметили, что чаще всего рязанцы поступали с сердечно-сосудистыми заболеваниями — инсультами и инфарктами. Также в списке частых диагнозов черепно-мозговые травмы, аппендицит, обострения язвы и гастрита, различные переломы.