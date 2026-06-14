Рязанцы сфотографировали кучи неубранного мусора

На фото можно увидеть кучу мусора на контейнерной площадке размером с рост человека. Рязанец сообщил, что мусор сфотографирован в деревне Козловка в Рыбновском округе. «Почему люди должны платить деньги не пойми за что?», — написал комментатор.

Рязанцы сфотографировали кучи неубранного мусора. Кадры опубликовали в соцсетях.

На фото можно увидеть кучу мусора на контейнерной площадке размером с рост человека. Рязанец сообщил, что мусор сфотографирован в деревне Козловка в Рыбновском округе.

«Почему люди должны платить деньги не пойми за что?», — написал комментатор.