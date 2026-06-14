15 июня температура воздуха в Рязанской области опустится до +15°С

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10…+15°С, днем прогреется до +22…+27°С.