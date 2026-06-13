В Рязанской области мужчина попросил у пенсионера денег и получил удар ножом

К 64-летнему пенсионеру пришел знакомый, который «начал настойчиво просить денег взаймы». Хозяин квартиры ответил отказом, после чего взял со стола кухонный нож и ударил гостя в левое бедро. Мужчина получил колото-резаную рану. Затем фигурант испугался последствий и заставил знакомого немедленно покинуть помещение. В прокуратуре Чучковского района утвердили обвинительное заключение по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия). Пенсионеру грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.

В Рязанской области мужчина попросил у пенсионера денег и получил удар ножом. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, конфликт произошел в июле 2025 года. К 64-летнему пенсионеру пришел знакомый, который «начал настойчиво просить денег взаймы». Хозяин квартиры ответил отказом, после чего взял со стола кухонный нож и ударил гостя в левое бедро. Мужчина получил колото-резаную рану.

Затем фигурант испугался последствий и заставил знакомого немедленно покинуть помещение.

В прокуратуре Чучковского района утвердили обвинительное заключение по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Пенсионеру грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.