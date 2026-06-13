В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 13 июня

За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Помимо этого, средства ПВО РФ сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников ВСУ самолетного типа. ВСУ потеряли танк Leopard-2 производства ФРГ в зоне СВО. Подразделения Украины потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1 440 военнослужащих.