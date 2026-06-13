В августе россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад планет

В ночь на 13 августа россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад из шести планет. Об этом сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков. В ночь на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет максимума. Веселков уточнил, что условия для наблюдений будут отличными. Пик приходится на период новолуния, поэтому небо станет полностью темным. Будет наблюдаться до 100 метеоров в час. Кроме того, перед рассветом Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн можно увидеть невооруженным глазом. Уран и Нептун Веселков посоветовал наблюдать в бинокль или небольшой телескоп.

В ночь на 13 августа россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад из шести планет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова.

По его словам, в ночь на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет максимума. Веселков уточнил, что условия для наблюдений будут отличными. Пик приходится на период новолуния, поэтому небо станет полностью темным. Будет наблюдаться до 100 метеоров в час.

Кроме того, перед рассветом Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Уран и Нептун собеседник агентства посоветовал наблюдать в бинокль или небольшой телескоп.

«Этот парад планет можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и станет ненаблюдаем», — заключил Веселков.