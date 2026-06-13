Суд обязал дроппера из Приморского края вернуть деньги рязанскому пенсионеру

Установлено, что в декабре 2023 года обманутый пенсионер перевел аферистам 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлен владелец счета, на который поступили деньги. Им оказался житель Приморского края. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 80 тысяч рублей. Заявленные требования удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует возвращение средств.