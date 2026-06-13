Россиянам объяснили, почему нельзя пытаться переиграть мошенника

Отмечается, что попытки высмеять, обмануть или вывести афериста на чистую воду могут обернуться серьезными последствиями. Самое опасное — голос могут записать и дальше использовать для подтверждения операций в банке или обмана близких, заявила Шилина. Она подчеркнула, что в противостоянии с мошенником главное — не позволить себя обмануть. И достигнуть этого, как утверждает эксперт, просто — надо всего лишь положить трубку.

Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина объяснила, почему нельзя пытаться переиграть мошенника. Об этом она 13 июня сообщила РИА Новости.

Отмечается, что попытки высмеять, обмануть или вывести афериста на чистую воду могут обернуться серьезными последствиями. Самое опасное — голос могут записать и дальше использовать для подтверждения операций в банке или обмана близких, заявила Шилина.

Она подчеркнула, что в противостоянии с мошенником главное — не позволить себя обмануть. И достигнуть этого, как утверждает эксперт, просто — надо всего лишь положить трубку.