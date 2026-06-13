Путин: никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации

Как отметил Путин, российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям. Он добавил, что никакие обстрелы и удары эту ситуацию уже не поменяют. «Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам», — добавил глава государства. Из-за такого положения, как заявил Путин, ВСУ атакуют гражданские объекты и коммуникации, а также пассажирский транспорт.

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития воссоединенных субъектов РФ заявил, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО. Его слова 13 июня передало РИА Новости.

Как отметил Путин, российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям. Он добавил, что никакие обстрелы и удары эту ситуацию уже не поменяют.

«Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам», — добавил глава государства.

Из-за такого положения, как заявил Путин, Украина атакует гражданские объекты и коммуникации, а также пассажирский транспорт.