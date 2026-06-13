Под Рязанью произошло серьезное ДТП

По словам очевидцев, авария с участием ВАЗ-2109 случилась на Солотчинском шоссе, около села Шумашь Рязанского округа. Столкнулись два автомобиля. Отмечается, что у «девятки» после ДТП смята передняя часть. На месте заметили сотрудников ДПС. «В сторону аварии направлялся реанимационный автомобиль», — добавили очевидцы. Информация о пострадавших и подробности уточняются.