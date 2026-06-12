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В Рязани вручили награды детям участников СВО на Дне России
В Рязани на площадке Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха прошел городской Фестиваль патриотической песни «Россия молодая», приуроченный ко Дню России. На мероприятии выступили ведущие солисты и творческие коллективы города, а также состоялись торжественные церемонии. Как сообщает администрация города Рязани, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев и глава администрации Борис Ясинский вручили памятные нагрудные знаки «Мой папа — Герой!». Награда была учреждена в 2026 году по инициативе «Движения Первых» для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В этот день знаки получили 13 юных рязанцев.

В Рязани на площадке Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха прошел городской Фестиваль патриотической песни «Россия молодая», приуроченный ко Дню России. На мероприятии выступили ведущие солисты и творческие коллективы города, а также состоялись торжественные церемонии.

Как сообщает администрация города Рязани, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев и глава администрации Борис Ясинский вручили памятные нагрудные знаки «Мой папа — Герой!».

Награда была учреждена в 2026 году по инициативе «Движения Первых» для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В этот день знаки получили 13 юных рязанцев.

Депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин вручил первые паспорта Российской Федерации 11 подросткам, достигшим 14-летнего возраста.

Завершился фестиваль подведением итогов конкурсной программы, приуроченной к Году единства народов России. Жюри определило победителей в номинациях: «Песни советских и российских композиторов о Родине и о России», «Песни военных лет», «Песни о Рязани и Рязанской области» и «Казачья песня». Гран-При фестиваля присудили шоу-группе «Блеsтки» Рязанского медицинского университета, а особый приз — Гран-При «Сердце «Октября» — получила Ангелина Конаныхина.

С патриотическими выступлениями перед гостями парка выступили участники фестиваля. Завершил концертную часть традиционное выступление почетного гостя — ансамбля «Коловрат» из Михайлова под руководством художественного руководителя Сергея Журина.

После фестиваля, при поддержке УФСИН по Рязанской области, на территории перед Зеленым театром прошел праздник «Горжусь тобой, моя Россия!». Гостей ожидали выступления кинологов, флешмоб, спортивные конкурсы и мастер-классы. Работали детские площадки, полевая кухня и патриотическая выставка. Все желающие могли принять участие в зарядке с чемпионом, а также послушать патриотические песни в исполнении рязанских артистов.