Рязанские медики рассказали, как нетрезвый пациент создал их пару

Оказалось, что пара познакомилась на работе. Никита входит в состав реанимационной бригады скорой помощи. Однажды его команда выехала на вызов к человеку в сильном алкогольном опьянении и доставила его в приемное отделение рязанской больницы. Там пациентом занялась медсестра Анна. Врачи мужчину спасли, а у Никиты и Анны началось личное общение, которое в итоге привело их к алтарю. «Нас поженил алкаш», — заявил Никита в ЗАГСе.

Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина опубликовала в соцсетях историю любви рязанских медиков. Жених-реаниматолог признался, что поводом для знакомства с его невестой стал «алкаш», которого бригада скорой везла в больницу.

Оказалось, что пара познакомилась на работе. Никита входит в состав реанимационной бригады скорой помощи. Однажды его команда выехала на вызов к человеку в сильном алкогольном опьянении и доставила его в приемное отделение рязанской больницы. Там пациентом занялась медсестра Анна. Врачи мужчину спасли, а у Никиты и Анны началось личное общение, которое в итоге привело их к алтарю.

«Нас поженил алкаш», — заявил Никита в ЗАГСе.

Теперь Анна тоже работает в скорой помощи. Елена Сорокина решила рассказать эту историю подписчикам, пожелав молодоженам сил в их непростой работе и семейного счастья.