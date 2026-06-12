Рязанцы рассказали о прорыве канализации и нестерпимой вони у жилых домов

Жители дома № 41 корпус 1 по улице Высоковольтной рассказали, что из люка в их дворе бьет фонтан нечистот. Вода течет прямо под окна, а из-за жары и стоящей вокруг вони проветрить квартиры невозможно. В ответ на обращения в администрации сообщили, что специалисты рязанского Водоканала уже знают о проблеме. Работы по адресу проводились 10 июня, однако полностью устранить аварию не получилось. Выяснилось, что колодец оказался сильно замусорен, из-за чего пробить засор с первого раза не удалось. В мэрии прислали фото забитого люка.

Жители дома № 41 корпус 1 по улице Высоковольтной рассказали, что из люка в их дворе бьет фонтан нечистот. Жалоба опубликована в соцсетях.

Вода течет прямо под окна, а из-за жары и стоящей вокруг вони проветрить квартиры невозможно.

В ответ на обращения в администрации сообщили, что специалисты рязанского Водоканала уже знают о проблеме. Работы по адресу проводились 10 июня, однако полностью устранить аварию не получилось. Выяснилось, что колодец оказался сильно замусорен, из-за чего пробить засор с первого раза не удалось. В мэрии прислали фото забитого люка.

Коммунальщики пообещали, что завершат прочистку и устранят течь в течение ближайшей недели.