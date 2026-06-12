Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
27°
Сбт, 13
26°
Вск, 14
20°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 73.91 / 74.65 12/06 09:50
Нал. EUR 88.31 / 88.90 12/06 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 455
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 056
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 473
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на залежи песка на обочинах у бассейна «Классик»
Причина проблемы — последствия зимней уборки. Горожане заявили, что за последние годы на этом участке скопилось большое количество песка и реагентов. В ветреную погоду всю эту пыль и грязь сдувает на пешеходную часть. Жители отмечают, что ситуация не меняется уже не первый год. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков ранее, но ничего не изменилось. Рязанцы уверены, что городские службы до их улицы просто не доходят, и просят власти обратить внимание на участок и очистить тротуары от накопившегося мусора.

Жители Кального рассказали о плохом состоянии обочин и тротуаров по улице Быстрецкая. Проблемный участок находится напротив бассейна «Классик», по словам комментатора, пешеходам там ходить практически невозможно.

Причина проблемы — последствия зимней уборки. Горожане заявили, что за последние годы на этом участке скопилось большое количество песка и реагентов. В ветреную погоду всю эту пыль и грязь сдувает на пешеходную часть.

Жители отмечают, что ситуация не меняется уже не первый год. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков ранее, но ничего не изменилось. Рязанцы уверены, что городские службы до их улицы просто не доходят, и просят власти обратить внимание на участок и очистить тротуары от накопившегося мусора.