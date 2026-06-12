Рязанцы пожаловались на залежи песка на обочинах у бассейна «Классик»

Причина проблемы — последствия зимней уборки. Горожане заявили, что за последние годы на этом участке скопилось большое количество песка и реагентов. В ветреную погоду всю эту пыль и грязь сдувает на пешеходную часть. Жители отмечают, что ситуация не меняется уже не первый год. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков ранее, но ничего не изменилось. Рязанцы уверены, что городские службы до их улицы просто не доходят, и просят власти обратить внимание на участок и очистить тротуары от накопившегося мусора.

Жители Кального рассказали о плохом состоянии обочин и тротуаров по улице Быстрецкая. Проблемный участок находится напротив бассейна «Классик», по словам комментатора, пешеходам там ходить практически невозможно.

Причина проблемы — последствия зимней уборки. Горожане заявили, что за последние годы на этом участке скопилось большое количество песка и реагентов. В ветреную погоду всю эту пыль и грязь сдувает на пешеходную часть.

Жители отмечают, что ситуация не меняется уже не первый год. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков ранее, но ничего не изменилось. Рязанцы уверены, что городские службы до их улицы просто не доходят, и просят власти обратить внимание на участок и очистить тротуары от накопившегося мусора.