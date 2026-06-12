Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
28°
Сбт, 13
26°
Вск, 14
20°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 73.91 / 74.65 12/06 09:50
Нал. EUR 88.31 / 88.90 12/06 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 428
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 007
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 453
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 318
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Politico: Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение
Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье. Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.

Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение. Об этом сообщает 11 июня РБК со ссылкой на Politico.

Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье.

Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.