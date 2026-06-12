Politico: Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение

Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье. Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.

Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение. Об этом сообщает 11 июня РБК со ссылкой на Politico.

Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье.

Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.