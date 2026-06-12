Politico: Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение
Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье. Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.
Киев попросит у Запада еще 20 млрд долларов на вооружение. Об этом
Как заявил изданию высокопоставленный украинский военный чиновник, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн». Деньги могут дать на условиях кредита или в виде прямой помощи, указано в статье.
Направить дополнительные средства планируют на усиление ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, вооружений большой дальности и прямые заказы у украинских оборонных предприятий, выяснило издание.