Опубликован прогноз погоды на 13 июня в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отельных районах ожидается гроза. Ветер будет восточной четверти, до 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +13…+18°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до +28…+33°С.